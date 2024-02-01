Блогер из Китая регулярно снимал работу ПВО в Украине и публиковал видео в Youtube: наказали ли его

В Одессе к испытательному сроку приговорили блогера из Китая, регулярно снимавшего работу ПВО и публиковавшего ее в Сети.

Об этом говорится в приговоре Приморского районного суда Одессы.

По данным суда, гражданин Китая в мае, июле и августе 2023 снял на видео работу ПВО и опубликовал ее на своем канале в Youtube.

По кадрам можно было идентифицировать место работы ПВО и количество техники.

На суде китайский блоггер вину признал и раскаялся. Он заявил, что сделал выводы и больше не будет снимать ПВО. Китаец добавил, что он поддерживает Украину и ВСУ.

При рассмотрении дела суд учел "искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию преступления, то, что подсудимый активно поддерживает и перечислил средства на нужды ВСУ, осуществляет предпринимательскую деятельность, уплачивая налоги".

"Суд принимает также во внимание, что обвиняемый придерживается проукраинской позиции и негативно настроен в отношении захватнических действий российской федерации, активно поддерживает и перечислил средства на нужды ВСУ в сумме 150000 гривен, что подтверждено в судебном заседании, осуществляет волонтерскую деятельность в пользу ВСУ, что и дальше будет всячески способствовать приближению победы Украины", — говорится в материалах следствия.

Суд признал иностранца виновным по ч.2 ст.114-2 УК Украины и приговорил к 1 году испытательного срока.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, украинка почти пол года сдавала России места дислокации ВСУ, потому что "родилась в СССР" и не хотела в ЕС.

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