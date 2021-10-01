Блогер из Львова, которая "подарила" Крым России, поспешила изменить мнение после бурной реакции в соцсетях (видео)

Девушка также оскорбляла ветеранов АТО.

Львовская блогер, которая во время прямого эфира сказала, что незаконно оккупированный Крым — русский, поспешила изменить свое мнение.

Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

На ролике видно, как девушка снимает себя под песню "Перлина України". На видео также присутствует надпись "Крим — це Україна". Вероятно, девушка поспешила изменить мнение после того, как своим необдуманным заявлением взорвала соцсети.

Напомним, что блогер не только "подарила" Крым российскому агрессору, но также "прошлась" по ветеранам войны в Донбассе. В провокационном ролике она сказала о своей нелюбви к "АТОшникам" и "посоветовала им найти работу". Все это она сопровождала нецензурной лексикой.

Новости Украины: блогерша обматерила ветеранов АТО и "подарила" Крым России

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку