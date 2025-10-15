Блогер Ксюша Манекен потеряла более 6 млн грн: реакция банка

Мошенничество с банковскими карточками / © Getty Images

Из-за мошеннического чат-бота Monobank в Telegram владелица бренда ODA и известная украинская блогерша Ксюша Манекен потеряла более 6 миллионов гривен.

Об этом она сообщилана своей странице в Instagram.

По словам блогера, которая имеет бизнес брендовой одежды, ей понадобилось снять определенную сумму денег со своего счета. После обращения в чат-бот, который оказался подделкой, с ней связался «менеджер» банка.

Мошенник заявил, что снять средства она сможет в любом отделении, но в ее приложении какая-то ошибка, поэтому клиентке нужно его переустановить. Для переустановки он предложил создать заявку, подтвердив согласие после получения сообщения.

Выполнив предложенные действия, Ксюша Манекен предоставила доступ мошенникам к своему счету, откуда они вывели 6,2 миллиона гривен.

По ее словам, эти средства были нужны для ведения бизнеса — выплату зарплаты, оплату аренды, закупки тканей и тому подобное.

Ксюша Манекен пожаловалась, что Monobank не обратил внимания на то, что ФЛП без всяких документов делает переводы на счета других ФЛП один за другим — по 700-500 тысяч гривен.

Соучредитель Monobank Олег Гороховский отметил, что обвинения Monobank являются безосновательными.

«Ни один банк в мире не спас бы эти деньги. Большинство денег ушло на ФЛП в другие банки и это ФЛП нормальные, не мошеннические. Ни один банк не будет обслуживать мошенников если понимает, что это мошенники», - написал он в своем Instagram.

Гороховский выразил свои соболезнования известной блогерше.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили организованную преступную группировку, которая использовала технологию DeepFake для оформления кредитов на украинцев. Схему организовала 33-летняя женщина, которая после начала полномасштабного вторжения выехала в Польшу.