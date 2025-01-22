Блогер Лачен заявил, что получал угрозы из-за "правды о ч*ртях": от кого они поступали

Лачен заявляет, что ему звонят по телефону с угрозами с неизвестных номеров ночью, посылают сообщения в секретных чатах Telegram, а также угрожают в устной форме.

Украинский блогер и волонтер Игорь Лаченков (Лачен) пожаловался, что в течение трех лет своей медийной деятельности получал угрозы.

Об этом он написал в соцсетях.

По словам Лачена, на некоторые из этих угроз "эффективно отреагировали правоохранительные органы".

"Когда ты пишешь правду про ч*ртей и когда благодаря вашей огласке мы заставляем систему что-то делать – потом прилетает не системе, а мне. Что такое угрозы в наше время, когда ты ведешь канал на 1,5 миллиона не анонимно? Это звонки с неизвестных номеров ночью, так же и сообщения в "зеленом чате" тг, которые удаляются и затем снова пишут, и так по кругу. И, конечно же, угрозы в устной форме. Готов ли я был к этому в свои 25 лет? Конечно, нет", – говорит блогер.

Лачен похвастался, что за 3 года своей медийной деятельности сделал "столько работы, чтобы большинство ч*ртей сбежали или сели на СИЗО".

В комментарии Институту массовой информации Лаченков уточнил, что угрозы получал, когда писал про семью Гринкевичей, про уже бывшего заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека, про запрет рекламы казино, про журналистку пророссийского и запрещенного в Украине издания "Страна" Светлану Крюкову, про народных депутатов Николая Тищенко и Юрия Бойко.

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