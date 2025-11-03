Блогер надел форму ВСУ на Хэллоуин и нарвался на критику военного (фото)

Украинский блогер Олег Барышевский в форме ВСУ на Хэллоуин

Украинского блогера Олега Барышевского раскритиковали в соцсетях после того, как он устроил фотосессию в военной форме ВСУ. Парень, который уехал за границу в 2024 году, выбрал такой образ для празднования Хэллоуина, что вызвало волну возмущения среди пользователей.

На ситуацию отреагировал украинский военный с позывным «Вицик», который служит на фронте.

Барышевский появился на вечеринке в военном «пикселе», сделал серию фото и видео и опубликовал их на своей странице в Instagram. В сети это вызвало шквал критики.

Военный «Вицик» опубликовал у себя фото Барышевского рядом с собственными снимками с передовой. На одном из них — аптечка бойца, измазанная кровью побратима, погибшего в бою.

«Первое фото — это моя аптечка и она в крови моего друга, который погиб на моих глазах в Покровске», — написал «Вицик».

Он резко раскритиковал действия блогера, подчеркнув, что военная форма — это не костюм для развлечений.

"Пиксель — не костюм, не стиль, не хайп, не прикол на Хэллоуин. Это форма, в которой мы носим на руках 300 и 200 (раненых и погибших — ред.). Ты в нем танцуешь, мы погибаем. Ты в нем пробуешь коктейль, мы в нем ловим последний воздух перед тем, как перестать дышать», — отметил военный.

На опубликованных кадрах видно, как Барышевский «отдает честь», а для большей «реалистичности» он вымазал лицо грязью. Реакция бойца была эмоциональной.

«Ты надел ее на праздник, чтобы получить внимание, а кто-то в ней получил пулю, обломок, шрам или гробовую доску», — написал «Вицик».

Военный добавил, что ему стыдно за подобное поведение блогера, и призвал не пренебрегать теми, кто «платит самую высокую цену» за свободу.

В комментариях пользователи также выразили возмущение.

«Это что? Участник шоу „кто сильнее опорочит форму“?» — написал один из них.

После волны критики Барышевский сделал свой Instagram-аккаунт приватным, закрыв доступ для тех, кто не подписан на него.

К слову, украинская блогерша Ева Коршик оказалась в центре скандала из-за старых фотографий, на которых она позирует на фоне флага «ЛНР». Волна критики также накрыла украинский бренд одежды, который сотрудничал с Коршик. После возмущения пользователей в соцсетях и острой реакции блогера Елены Мандзюк сотрудничество бренда с Коршик было разорвано. Сама блогерша оправдалась, ссылаясь на влияние российской пропаганды в подростковом возрасте, и заявила, что перечислит гонорар на ВСУ.