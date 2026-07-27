Блогер обвинила мужчину в педофилии, а через 11 дней ее нашли мертвой: детали жуткой истории

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Бывший муж Сары Гилсон рассказал, что несколько лет пытался убедить ее разорвать отношения с Джеремией Даффи. Женщину застрелили 23 июля в городе Овассо, штат Оклахома (США), менее чем через две недели после того, как она публично обвинила мужчину в педофилии.

Об этом сообщает Lad Bible.

По словам Лайла Ландерса, у которого с Сарой двое детей, она находилась в сложных отношениях, где домашнее насилие постепенно стало для нее «нормой». Он утверждает, что неоднократно предлагал ей помощь и просил покинуть Даффи, однако, по его словам, у мужчины был над ней сильный контроль.

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Причиной конфликта стали обвинения в адрес Даффи, работавшего тренером по баскетболу. После сообщений о возможном ненадлежащем обращении с несовершеннолетней Гилсон получила защитное предписание, которое запрещало мужчине приближаться к ней и ее дому.

12 июля Сара опубликовала видео в TikTok, в котором заявила, что ее будущий бывший муж якобы оказался педофилом. Спустя 11 дней полиция получила вызов о домашнем насилии. На месте стражи порядка нашли Гилсон и Даффи мертвыми от огнестрельных ранений.

Друзья и близкие Сары вспоминают ее как заботливую мать, для которой дети были главным приоритетом. После ее смерти для поддержки двоих детей семья и друзья организовали сбор средств.

Ранее мы писали, что на Прикарпатье в Снятине мужчина подозревается в убийстве 95-летней матери во время бытовой ссоры. По данным следствия, конфликт возник из-за замечаний женщины относительно безвкусной еды — подвыпивший сын нанес ей многочисленные удары, от которых она умерла. После этого мужчина пытался скрыть преступление и сообщил полиции ложную версию происшествия, однако следователи установили его причастность.

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