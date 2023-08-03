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Блогер с Днепропетровщины призвал Россию "бомбить СБУ и полицию": его разоблачили и задержали (фото)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Блогер с Днепропетровщины призвал Россию "бомбить СБУ и полицию": его разоблачили и задержали (фото)

Задержан житель Днепропетровщины / Фото: Офис генерального прокурора

Мужчину отправили под стражу.

В Днепропетровской области задержали местного блогера, который записал видео в российские террористы с просьбой "бомбить СБУ и МВД".

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, житель Каменского Днепропетровской области в социальных сетях опубликовал видео, на котором призвал российских террористов наносить ракетные удары по помещениям СБУ и МВД.

"В ходе обыска по месту жительства мужчины изъят мобильный телефон с поличным. Наличие в его высказываниях оправдания вооруженной агрессии России против Украины подтвердили выводом экспертизы", — говорится в сообщении.

Суд отправил горе-блогера под стражу. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 436-2 УК Украины – изготовление и распространение материалов, в которых содержатся оправдывание вооруженной агрессии РФ против Украины. Продолжается следствие.

Напомним, украинские пограничники на одном из пунктов пропуска задержали блогера из Кривого Рога, который призвал к "объединению украинского и российского народа". Украину он называл "рагулятней".

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Дата публикации
Просмотры
572
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