Блогерша Трампа побывала в украинской полиции: что она сказала

Блогер Лора Лумер, которую считают приближенной к окружению Трампа, побывала в Нацполиции Украины / © ТСН

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Влиятельная американская блогерша Лора Лумер , которую считают близкой к окружению Дональда Трампа, во время посещения Украины встретилась с заместителем главы Национальной полиции Андреем Небитовым, после чего рассказала детали визита на своей странице в соцсети.

«Было здорово встретиться с Андреем Небитовым — заместителем главы Национальной полиции Украины и начальником криминальной полиции. Кроме того, посетила кинологический центр Нацполиции Украины, где готовят служебных собак. Это было потрясающе…», — написала Лора Лумер.

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Кроме того, она сообщила следующее: «Большинство американцев воспринимают войну России против Украины как события, происходящие на линии фронта, в сотнях миль от городов. Это ошибка. Россия ведет эту войну и внутри украинских городов каждый день. Она организовывает диверсии, заговоры с целью дестабилизации, вербовку агентов, поджоги и психологические операции, которые преследуют цель расколоть украинское общество изнутри. Все это тесно связано с хорошо профинансированной пропагандистской машиной: Россия лжет миру о своих преступлениях и пытается выставить Украину в плохом свете».

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Далее, среди прочего, блогерша отметила: «Тактика "двойного удара" — это верх цинизма. Когда Россия бомбит жилой дом, на место происшествия спешат спасатели, полицейские. И что делает Россия? Она наносит второй удар, чтобы убить приехавших на помощь. Это военное преступление, которое совершается постоянно. Стратегия России состоит в убийстве украинцев, которые приходят спасать жизнь».

Резюмируя, она добавила: «Наш разговор был захватывающим. Он сообщил мне, что антисемитизм и нацизм в Украине запрещены законом. Другими словами, Украина делает для борьбы с ненавистью к евреям и нацизмом больше, чем США. В Украине, если вы нацист, вас арестуют и посадят в тюрьму».

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