Блогер-уклонист уже 71 день не выходит из дома, потому что боится ТЦК

Харьковский блоггер утверждает, что не выходит из дома уже более 2 месяцев, потому что боится быть мобилизованным.

Харьковский блоггер с ником Artem Zavod утверждает, что уже 71 день не выходит из дома, потому что боится задержания сотрудниками ТЦК.

Видеоролики из своей вычурной жизни он публикует в Tik-Tok.

"Боюсь ТЦК, поэтому не выхожу из дома уже 71 день", — написал блогер в подписи под одним из видео.

Большинство корреспондентов в комментариях осудили такую позицию парня.

"Гнилые воины – несчастье страны... В Харькове живет блогер-"уклонист", который уже 71 день не выходил на улицу. Наши реалии", – отметила одна из комментаторок.

Однако были и те, что поддержали уклониста-отшельника.

Заметим, что на своей странице блоггер указал место жительства – Харьков. Большинство его предыдущих видео не на тему мобилизации связано с Харьковом. Однако неизвестно, действительно ли парень сейчас проживает в Харькове. Если да, то возникает вопрос, как он ведет себя во время воздушной тревоги. И действительно ли российские КАБы, дроны и ракеты его пугают меньше, чем возможность встать на защиту своей страны.

Ранее сообщалось, что львовский блогер Юра Скайф, настоящее имя которого Юрий Кальчук, после конфликта с ТЦК и получения повестки, скрылся в Польше.

Еще раньше из Украины сбежал блогер Александр Волошин. Он заявил, что пока не планирует возвращаться в Украину.

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