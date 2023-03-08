Блогерша из Одессы оскандалилась заявлением об "притеснениях русскоязычных" и "нацистах в Украине" (видео, фото)

Одесская блогерша и визажистка Руслана Бронникова, которая после начала полномасштабной войны России против Украины выехала в РФ, оскандалилась заявлением о якобы "притеснениях русскоязычных" людей в Украине. Так девушка отреагировала на штраф из-за нарушения языкового закона.

Скандальные видео девушка выложила на своей странице в Instagram.

Девушка является физическим лицом-предпринимателем и продолжает вести свою страницу в Instagram и сайт на русском языке, предлагая услуги клиентам. Однако это противоречит украинскому законодательству. За это нарушение ее оштрафовали на 5 тысяч гривен. Что вызвало с ее стороны волну хейта.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот

О том, что она ведет страницу на русском языке, кто-то из ее подписчиков сообщил языковому омбудсмену Тарасу Кременю. Девушка обозвала подписчика "крысой, написавшей донос".

"Я одесситка, говорящая по-русски. У нас всегда были русскоязычные города на юге. А из нас просто делают бесхребетных дураков", – написала она.

В своих видео блогерка также заявила, что "Украина и украинская власть – нацисты" и рассказала о якобы "карательных батальонах через использование русского языка" и о том, что "Киев, Одесса, Днепр – русскоязычные города".

Напомним, на днях известная блогер и бывшая эскортница Ксюша Манекен похвасталась наградой от Главного управления разведки Украины, которую получила еще в октябре 2022 года. Пользователи соцсетей сразу вспомнили ее скандальные высказывания касательно Крыма и нежелание переходить на украинский язык.

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