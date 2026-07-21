Блогерши под российскую музыку гоняли по ночному Ивано-Франковску: в Сети скандал (видео)

Блогерши, которые в Ивано-Франковске ездили под российскую музыку / © Instagram

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В Сети разгорелся очередной языковой скандал из-за ночной поездки блогерш на автомобиле по улицам Ивано-Франковска под громкую российскую музыку. Пользователи соцсетей резко осудили подобные действия и обратились с призывом к полиции.

Об этом свидетельствует видео из социальных сетей.

Поездка блогерш под российскую музыку в Ивано-Франковске

В Сети распространили видео, снятое во время ночной поездки на автомобиле по улицам Ивано-Франковска. На записи видно, как машина движется по городу, а в салоне звучит громкая русскоязычная музыка.

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Обнародованные кадры быстро вызвали бурное обсуждение. Одни комментаторы сосредоточили внимание на звучащей в видео русскоязычной композиции, тогда как другие критиковали прежде всего способ движения автомобиля по ночному городу, назвав его опасным.

«Просто не верится, что у нас во Франковске такое происходит. Одни стоят на митингах, а другие на москальском орут песни. @national.police.ua это ваши клиенты?» — написала пользователь anastasiya_brylkovska.

Дата публикации 10:31, 21.07.26 Количество просмотров 15 В Ивано-Франковске блогерши гоняли городом под российскую музыку

Пользователи Сети тоже начали выяснять, кто мог быть участником этой поездки. В публикациях упоминали блогерш, известных в соцсетях под никами susanna7 и ja___guar.

Блогерша susanna7 / © Instagram

Блогерша ja___guar / © Instagram

На фоне критики блогерша ja___guar обнародовала в Instagram Stories объяснение своего участия в ситуации. Она отметила, что ошиблась, распространив видео, не услышав текст песни. По словам блогерши, русскоязычная композиция не звучала в ее автомобиле, а сама она не подпевала треку.

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«Спасибо за активность. Моя ошибка была в том, что я репостнула видео, не слыша слова песни. Она не играла у меня в авто, я не пела слова трека, а просто ехала рядом на машине. Поэтому оставьте свои угрозы при себе», — написала ja___guar.

Блогерша ja___guar / © Instagram

Часть людей встала на защиту блогерш

Несмотря на волну критики в адрес блогерш, были и комментаторы, выступившие в защиту девушек. Они отмечали, что само по себе прослушивание музыки в частном авто не должно становиться основанием для масштабной травли.

«Живите своей жизнью, а не чужой. Как замахали такие посты», — написал один из пользователей.

Еще одна пользовательница заявила, что лично знакома с девушками и не считает их поведение свидетельством пророссийских взглядов. Она утверждает, что блогерши помогают военным и участвуют в сборе средств.

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«Здравствуйте! Знаю этих девушек лично, и насколько мне известно, они никогда не имели отношения к пророссийскому! Это, вероятно, была какая-то ошибка! И они неоднократно помогают военным и закрывают сборы разные!» — написала пользовательница __.scar._.

Напомним, в городе Обухов на Аллее Славы две 13-летние девочки танцевали под российскую музыку. Видео инцидента появилось в телеграм-каналах, после чего полиция Киевской области приступила к проверке.

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