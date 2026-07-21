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- Украина
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Блогерши под российскую музыку гоняли по ночному Ивано-Франковску: в Сети скандал (видео)
Волна хейта накрыла блогерш после публикации видео ночной поездки под российские песни.
В Сети разгорелся очередной языковой скандал из-за ночной поездки блогерш на автомобиле по улицам Ивано-Франковска под громкую российскую музыку. Пользователи соцсетей резко осудили подобные действия и обратились с призывом к полиции.
Об этом свидетельствует видео из социальных сетей.
Поездка блогерш под российскую музыку в Ивано-Франковске
В Сети распространили видео, снятое во время ночной поездки на автомобиле по улицам Ивано-Франковска. На записи видно, как машина движется по городу, а в салоне звучит громкая русскоязычная музыка.
Обнародованные кадры быстро вызвали бурное обсуждение. Одни комментаторы сосредоточили внимание на звучащей в видео русскоязычной композиции, тогда как другие критиковали прежде всего способ движения автомобиля по ночному городу, назвав его опасным.
«Просто не верится, что у нас во Франковске такое происходит. Одни стоят на митингах, а другие на москальском орут песни. @national.police.ua это ваши клиенты?» — написала пользователь anastasiya_brylkovska.
Пользователи Сети тоже начали выяснять, кто мог быть участником этой поездки. В публикациях упоминали блогерш, известных в соцсетях под никами susanna7 и ja___guar.
На фоне критики блогерша ja___guar обнародовала в Instagram Stories объяснение своего участия в ситуации. Она отметила, что ошиблась, распространив видео, не услышав текст песни. По словам блогерши, русскоязычная композиция не звучала в ее автомобиле, а сама она не подпевала треку.
«Спасибо за активность. Моя ошибка была в том, что я репостнула видео, не слыша слова песни. Она не играла у меня в авто, я не пела слова трека, а просто ехала рядом на машине. Поэтому оставьте свои угрозы при себе», — написала ja___guar.
Часть людей встала на защиту блогерш
Несмотря на волну критики в адрес блогерш, были и комментаторы, выступившие в защиту девушек. Они отмечали, что само по себе прослушивание музыки в частном авто не должно становиться основанием для масштабной травли.
«Живите своей жизнью, а не чужой. Как замахали такие посты», — написал один из пользователей.
Еще одна пользовательница заявила, что лично знакома с девушками и не считает их поведение свидетельством пророссийских взглядов. Она утверждает, что блогерши помогают военным и участвуют в сборе средств.
«Здравствуйте! Знаю этих девушек лично, и насколько мне известно, они никогда не имели отношения к пророссийскому! Это, вероятно, была какая-то ошибка! И они неоднократно помогают военным и закрывают сборы разные!» — написала пользовательница __.scar._.
Напомним, в городе Обухов на Аллее Славы две 13-летние девочки танцевали под российскую музыку. Видео инцидента появилось в телеграм-каналах, после чего полиция Киевской области приступила к проверке.