Блогеры России не смогут получать деньги: YouTube ввел новые ограничения

YouTube запустил свою программу Short Funds в Украине: как заработать на коротких видео / pixabay.com

Все YouTube блогеры в России остались практически без заработка.

YouTube ввел новейшие ограничения для обитателей Рф. Отныне у них отражены возможности монетизации и спонсорства.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "Железный нардеп" со ссылкой на YouTube.

"Недавно мы полностью приостановили рекламу Google и YouTube в России. Теперь мы расширяем ограничения на все функции, связанные с монетизацией, в том числе подписок Premium и Music Premium, Спонсорство, Суперчат, Суперстикеры, Мерч для всех пользователей России",– говорится в сообщении компании.

Это означает, что авторы временно перестанут получать доход от этих функций в России. Эти изменения не распространяются на зрителей, находящихся вне России.

Напомним, что YouTube отключил рекламу на своих сервисах в России. Сервис принял такое решение из-за варварского нападения страны-оккупанта на Украину. Кроме того, Google, в систему которого входит YouTube, приостановила продажи рекламы на своих сервисах в России.