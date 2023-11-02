Блокада движения грузового транспорта на украинско-польской границе: стало известно, когда начнется

Перевозчики Польши перенесли начало блокады движения грузового транспорта на трех пунктах пропуска на украинско-польской границе с 3-го на 6 ноября.

Об этом сообщил глава Международной транспортной ассоциации Украины Игорь Оверко со ссылкой на одного из организаторов протеста возле пункта пропуска "Краковец-Корчева" Томаша Борковского.

Блокаду начнут в 13:00 по киевскому времени 6 ноября. Организаторы протеста получили официальное разрешение местных властей на его проведение до 3 января 2024 года, говорится в сообщении.

Блокада грузового транспорта будет организована в направлении трех пунктов пропуска:

"Ягодин-Дорохуск",

"Краковец-Корчева",

"Рава-Русская-Хребенное".

Что требуют организаторы протестов

Одно из требований протестующих касается возвращения к практике выдачи разрешений для украинских грузоперевозчиков и уменьшения их количества от довоенного уровня, когда выдавали до 200 тысяч разрешений в год.

Более того, перевозчики хотят, чтобы пустые польские грузовые автомобили, которые возвращаются из Украины в Польшу, могли проезжать границу без очереди, а не ждали 10-12 дней.

Также перевозчики требуют ужесточить правила перевозки по ЕКМТ (сертификат Европейской конференции министров транспорта).

Напомним, заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач заявил, что большинство требований польских перевозчиков, угрожающих перекрыть границу, невыполнимы, и назвал сценарии развертывания событий.

30 октября ТСН.ua со ссылкой на информацию Международной транспортной ассоциации Украины сообщил, что до конца 2023 года могут быть перекрыты все выезды в Польшу в связи с забастовками польских перевозчиков.