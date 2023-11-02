Блокада движения грузового транспорта на украинско-польской границе: стало известно, когда начнется

Польские перевозчики заявили, что переносят начало блокады.
Перевозчики Польши перенесли начало блокады движения грузового транспорта на трех пунктах пропуска на украинско-польской границе с 3-го на 6 ноября.
Об этом сообщил глава Международной транспортной ассоциации Украины Игорь Оверко со ссылкой на одного из организаторов протеста возле пункта пропуска "Краковец-Корчева" Томаша Борковского.
Блокаду начнут в 13:00 по киевскому времени 6 ноября. Организаторы протеста получили официальное разрешение местных властей на его проведение до 3 января 2024 года, говорится в сообщении.
Блокада грузового транспорта будет организована в направлении трех пунктов пропуска:
- "Ягодин-Дорохуск",
- "Краковец-Корчева",
- "Рава-Русская-Хребенное".
Что требуют организаторы протестов
Одно из требований протестующих касается возвращения к практике выдачи разрешений для украинских грузоперевозчиков и уменьшения их количества от довоенного уровня, когда выдавали до 200 тысяч разрешений в год.
Более того, перевозчики хотят, чтобы пустые польские грузовые автомобили, которые возвращаются из Украины в Польшу, могли проезжать границу без очереди, а не ждали 10-12 дней.
Также перевозчики требуют ужесточить правила перевозки по ЕКМТ (сертификат Европейской конференции министров транспорта).
Напомним, заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач заявил, что большинство требований польских перевозчиков, угрожающих перекрыть границу, невыполнимы, и назвал сценарии развертывания событий.
30 октября ТСН.ua со ссылкой на информацию Международной транспортной ассоциации Украины сообщил, что до конца 2023 года могут быть перекрыты все выезды в Польшу в связи с забастовками польских перевозчиков.
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