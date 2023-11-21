Блокада границы Польши с Украиной: к страйку перевозчиков могут присоединиться фермеры – СМИ

Польские фермеры могут присоединиться к протесту перевозчиков на границе с Украиной.

К страйку перевозчиков на границе Польши с Украиной планирует присоединиться польские фермеры, что может поставить под угрозу гуманитарную помощь Украине и еще больше усложнит ситуацию.

Об этом пишет Bloomberg.

Около 100 фермеров из ассоциации Betrayed Countryside планируют провести трехдневную акцию протеста на пункте пропуска "Медика – Шегини" в четверг, 23 ноября, рассказал Bloomberg Лукаш Мартын, один из ее организаторов.

"Фермеры были первой пострадавшей группой. Сейчас есть транспортные компании, вопрос в том, кто будет следующим", — сказал он.

Издание пишет, что члены отраслевой группы Международного союза автомобильного транспорта из Венгрии, Польши, Словакии, Чехии и Литвы обратились к президенту Европейской комиссии Урсули фон дер Ляйен с призывом пересмотреть соглашение, разрешающее либерализацию движения с Украиной, срок действия которого истекает в июне.

Начавшаяся две недели назад блокада привела к тому, что около 20 000 транспортных средств застряли с обеих сторон границы.

Дальнобойщики из Польши и нескольких восточных государств-членов Европейского Союза утверждали, что временные уступки, введенные после вторжения России, создали нечестную конкуренцию со стороны Украины и хотят, чтобы они были отменены.

Однако исполнительный орган ЕС заявил, что любое повторное введение разрешений или квот на автомобильные перевозки из Украины юридически невозможно, поскольку это нарушит действующее соглашение между ЕС и Киевом.

Заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач в понедельник, посетив пункты пропуска "Рава-Русская" и "Краковец", сообщил в понедельник, что на двух пунктах пропуска было не более 15 протестующих, которые фактически держат границу в заложниках.

"Понятно, что гарантии беспрепятственного доступа гуманитарной помощи и опасных грузов не выполняются. Мы видели многочисленные случаи очереди с топливными цистернами и гуманитарной помощью. Мы передали эту информацию польским коллегам и ждем ответа", — отметил Деркач.

Напомним, украинский водитель, 12 дней стоящий в очереди перед пунктом пропуска, рассказал о ситуации на границе с Польшей.

Читайте также: