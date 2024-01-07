Блокада границы польскими перевозчиками: где самая тяжелая ситуация — спикер Госпогранслужбы.

Самый большой инфраструктурный объект на границе с Польшей пропускает меньше всего грузовиков.

Три пункта пересечения польско-украинской границы остаются заблокированными перевозчиками со стороны Польши. Меньше всего пропускается грузовых транспортных средств на направлении пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск", который является крупнейшим из перекрытых.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

Он напомнил, что накануне, 6 января, около 9 часов вечера был разблокирован пункт пропуска "Медика-Шегини", который перекрывали польские фермеры. По состоянию на утро 7 января в очереди на въезд в Украину находились около 650 грузовиков.

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Остальные три пункта пропуска, которые блокируют польские перевозчики, остаются закрытыми. Это "Рава Русская-Гребенное", "Краковец-Корчевая" и "Ягодин-Дорогуск". В очередях на всех этих трех направлениях в сторону Украины находилось около 1400 грузовиков, практически пропорционально каждому направлению.

Андрей Демченко подчеркнул, что пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" за минувшие сутки пропустил всего 77 грузовиков в направлении Украины.

"Это самый большой инфраструктурный объект, пункт пропуска, где могут пересекать границу за сутки 1200-1400 грузовых транспортных средств в обоих направлениях. Когда разблокировалось это направление в конце прошлого года, за сутки могло пересечь границу и 1500 грузовых транспортных средств, 900 из которых на въезд в Украину. Наибольший инфраструктурный объект меньше пропускает грузовиков”, — отметил спикер ГНСУ.

Напомним, вечером в субботу, 6 января, польские фермеры завершили блокировку перед пунктом пропуска "Медика — Шегини". Ранее сообщалось, что правительство Польши договорилось с фермерами, блокирующими дорогу для движения фур, о приостановлении протеста в этом месте на неопределенный период.

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