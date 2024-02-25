Блокада границы с Польшей: Зеленский пообещал защищать украинский бизнес

Украинский президент считает, что "использовать Украину" в политическом противостоянии в Польше несправедливо.

Президент Украины Владимир Зеленский считает блокирование границы польскими фермерами политическим вопросом и пообещал защищать украинский бизнес, если не будут найдены шаги его решения.

Об этом украинский президент говорил во время форума "Украина. Год 2024".

"Поддерживать Украину нужно сейчас, а не "до конца", потому что конец может быть быстро", — заявил Зеленский, комментируя ситуацию на границе с Польшей, которую сначала блокировали польские перевозчики, а теперь фермеры.

Он напомнил, что у него были встречи и с президентом Польши Анджеем Дудой, и с премьер-министром страны Дональдом Туском по этому поводу.

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"С апреля [2023 года] я говорю, что это политический вопрос... Очень не хотелось бы, чтобы политики так делали, чтобы эта граница была между нашими народами", — подчеркнул украинский президент.

Он отметил, что "использовать Украину" в политическом противостоянии в Польше несправедливо.

"Для нас важно сохранить союз с Польшей, [но] если шаги [для разблокирования границы] не найдутся, мы будем защищать свой бизнес", — предупредил Зеленский.

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