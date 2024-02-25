Блокада границы с Польшей: Зеленский пообещал защищать украинский бизнес

Украинский президент считает, что "использовать Украину" в политическом противостоянии в Польше несправедливо.
Президент Украины Владимир Зеленский считает блокирование границы польскими фермерами политическим вопросом и пообещал защищать украинский бизнес, если не будут найдены шаги его решения.
Об этом украинский президент говорил во время форума "Украина. Год 2024".
"Поддерживать Украину нужно сейчас, а не "до конца", потому что конец может быть быстро", — заявил Зеленский, комментируя ситуацию на границе с Польшей, которую сначала блокировали польские перевозчики, а теперь фермеры.
Он напомнил, что у него были встречи и с президентом Польши Анджеем Дудой, и с премьер-министром страны Дональдом Туском по этому поводу.
"С апреля [2023 года] я говорю, что это политический вопрос... Очень не хотелось бы, чтобы политики так делали, чтобы эта граница была между нашими народами", — подчеркнул украинский президент.
Он отметил, что "использовать Украину" в политическом противостоянии в Польше несправедливо.
"Для нас важно сохранить союз с Польшей, [но] если шаги [для разблокирования границы] не найдутся, мы будем защищать свой бизнес", — предупредил Зеленский.
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