Блокада границы: украинские перевозчики начали протест в ответ на забастовку поляков

С 6 ноября началась забастовка польских перевозчиков, требующих отмены транспортного безвиза для Украины.
Украинские перевозчики провели митинг на пункте пропуска "Краковец – Корчова", Львовская область, на границе Украины и Польши в ответ на блокировку границы польскими протестующими.
Об этом сообщает "Укринформ".
Митинг перевозчиков на границе Украины и Польши был организован членами общественной организации "Международные автомобильные перевозчики Украины".
В общей сложности под польскую границу приехало более 30 грузовиков.
"Сегодня – это предупредительная акция – ответ на блокировку ключевых автодорог польскими протестующими. К митингу присоединились перевозчики, водители с грузовым транспортом. Нас возмущают действия польских коллег, поскольку в это сложное время вместо того, чтобы поддержать Украину, они создают преграды", — сказал глава организации Владимир Михалевич.
Организаторы акции подчеркивают, что украинцы благодарны полякам за помощь в это сложное время, но война не завершена, поэтому страны и дальше должны работать вместе.
Украинские автомобилисты не планируют блокировать движение авто и не будут препятствовать работе пункта пропуска. Их цель – привлечь внимание польских забастовщиков, чтобы те поняли, что блокировка вредит не только Украине, но и Польше и сводит на нет помощь, которую их страна оказывает Украине.
"Потеряет Украина – будет терять Польша!" – такие надписи размещены на грузовиках украинских перевозчиков.
Там также отметили, что митинг на пункте пропуска "Краковец-Корчова" продлится до 21 часа, и если не будет реакции со стороны польских протестующих, акции будут повторяться, но их условия уже будут не предупреждающими.
Напомним, к забастовке перевозчиков Польши могут присоединиться польские фермеры.
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