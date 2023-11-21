Блокада границы: украинские перевозчики начали протест в ответ на забастовку поляков

Украинские перевозчики провели митинг на пункте пропуска "Краковец – Корчова", Львовская область, на границе Украины и Польши в ответ на блокировку границы польскими протестующими.

Об этом сообщает "Укринформ".

Митинг перевозчиков на границе Украины и Польши был организован членами общественной организации "Международные автомобильные перевозчики Украины".

В общей сложности под польскую границу приехало более 30 грузовиков.

"Сегодня – это предупредительная акция – ответ на блокировку ключевых автодорог польскими протестующими. К митингу присоединились перевозчики, водители с грузовым транспортом. Нас возмущают действия польских коллег, поскольку в это сложное время вместо того, чтобы поддержать Украину, они создают преграды", — сказал глава организации Владимир Михалевич.

Организаторы акции подчеркивают, что украинцы благодарны полякам за помощь в это сложное время, но война не завершена, поэтому страны и дальше должны работать вместе.

Украинские автомобилисты не планируют блокировать движение авто и не будут препятствовать работе пункта пропуска. Их цель – привлечь внимание польских забастовщиков, чтобы те поняли, что блокировка вредит не только Украине, но и Польше и сводит на нет помощь, которую их страна оказывает Украине.

"Потеряет Украина – будет терять Польша!" – такие надписи размещены на грузовиках украинских перевозчиков.

Там также отметили, что митинг на пункте пропуска "Краковец-Корчова" продлится до 21 часа, и если не будет реакции со стороны польских протестующих, акции будут повторяться, но их условия уже будут не предупреждающими.

Напомним, к забастовке перевозчиков Польши могут присоединиться польские фермеры.

Читайте также: