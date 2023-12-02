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Блокада границы: в ГНСУ рассказали о ситуации на пунктах пропуска

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Блокада границы: в ГНСУ рассказали о ситуации на пунктах пропуска

КПП "Шегини". / Фото: УНИАН

Больше всего фур возле КПП "Шегини" и "Рава-Русская".

На границе с Польшей продолжается блокада четырех пунктов пропуска: Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчёва", "Рава-Русская-Гребенное" и "Шегини-Медика". В настоящее время в очередях находятся около 2400 украинских перевозчиков. Накануне их было около 2100.

Об этом на телемарафоне рассказал представитель ГНСУ Андрей Демченко.

По его словам, больше всего грузовиков скопилось возле пунктов пропуска "Шегини" и "Рава-Русская". Как пример, говорит пограничник, раньше "Ягодин" пропускал за сутки в обоих направлениях 1200-1300 грузовиков, а сейчас – 150.

"Мы фиксируем, что определенное количество грузовиков в сутки пересекает границу как на выезд из Польши, так и польская сторона принимает определенное количество. Но той интенсивности, которая была до 6 ноября, нет", — отмечает Демченко.

На границе со Словакией также есть очереди. В настоящее время возле КПП находится около 600 фур. По словам Демченко, за последние сутки пункт "Вишне-Немецкое-Ужгород" пропустил около 320 машин в обоих направлениях.

Напомним, 6 ноября польские перевозчики объявили блокаду границы с Польшей. Уже 1 декабря к блокированию присоединилась еще одна страна – Словакия.

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Дата публикации
Просмотры
168
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