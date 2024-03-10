Блокада границы в Польше: есть ли другие пути для украинского экспорта — Гетманцев

Протесты фермеров со стороны польской границы обходятся Украине минимум в 8 млрд грн в месяц, которые не поступают только от таможни.

В условиях блокирования границ Украины польскими фермерами нужно развивать более перспективные транспортные направления, в частности через Румынию и Молдову.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Молдова и Румыния

По его словам, в рамках программы "Пути солидарности" от Европейского Союза именно на границе с Молдовой и Румынией нужно прежде всего "открывать новые и расширять возможности действующих пунктов пропуска, предлагать нестандартные диджитальные решения, которые будут ускорять прохождение границы, строить необходимую инфраструктуру (дороги, мосты) ) тому подобное".

Черное море

Также Гетманцев предлагает расширить черноморскую логистику, заметив, что после восстановления морского зернового коридора Украина отгрузила морем из портов Великой Одессы уже более 30 млн тонн грузов, направившихся почти к четырем десяткам государств мира.

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“Более половины судов (51,2%), которые следуют в и из Одессы ходят под флагами Греции и Турции. Переговоры на высшем уровне, которые прошли на этой неделе с руководством обоих государств, среди прочего касались и вопроса транспортировки украинской продукции, дают надежду, что эти объемы могут быть увеличены”, — отметил народный депутат.

Дунай

Кроме того, перспективным, по его мнению, ускорение развития Дунайского кластера, где за последний месяц перевалили более 2 млн тонн продукции, увеличив грузооборот по сравнению с 2021 годом на более 600%.

Связанной с предыдущим направлением задачей он называет развитие Украинского дунайского пароходства, которое уже готово предложить флот дедвейтом 432,6 тысячи тонн и 4,3 млн. тонн перевозочной способности в год.

Убытки Украины

Даниил Гетманцев отметил, что "спектакли", как он называет протесты фермеров, со стороны польской границы обходятся Украина по меньшей мере в 8 млрд грн в месяц, которые не поступают только от таможни.

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"На самом деле речь идет о гораздо больших убытках – ведь это и падение до катастрофически низкого уровня грузооборота транспорта, задействованного на польском направлении, задержки и удорожание поставок товаров конечного потребления к украинским потребителям, а сырья, комплектующих, материалов – к нашим производителям, это в свою очередь влечет за собой невозможность своевременного выполнения контрактов перед иностранными контрагентами, сбои в организации производства и многое другое", — подчеркнул он.

Напомним, в субботу, 9 мая, премьер-министр Польши Дональд Туск не смог убедить лидеров фермерских организаций, блокирующих границу с Украиной, прекратить забастовку.

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