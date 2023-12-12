Блокада границы в Польше: какими могут быть последствия забастовок

К сожалению, протесты польских перевозчиков чреваты последствиями. Движение грузовиков может остановиться на длительное время.

Об этом сообщил вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин в эфире КИЕВ24.

"Если, не дай Бог, продолжится забастовка здесь и не будут разблокированы другие пункты пропуска, к сожалению, будем иметь не очень хорошую позицию… Ближайшую неделю, если ситуация не разрешится, то потом фактически остановится движение грузовых автомобилей на 1,5 месяца", – предостерег он.

Балин добавляет, что ожидаются новые злоупотребления со стороны бастующих. Для того чтобы это сделать невозможным, начались переговоры с польскими ассоциациями, в том числе с компаниями, поддерживающими забастовку.

"О тех точках соприкосновения, о которых мы можем договориться. И если мы договоримся, с чем мы должны идти в свои правительства для того, чтобы этот вопрос снялся раз и навсегда", – подытожил он.

Напомним, во время выступления в сейме 12 декабря премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал ситуацию с польскими перевозчиками, блокирующими границу с Украиной.

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