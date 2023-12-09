Блокада границы: венгерские перевозчики тоже грозятся организовать протест

Цель демонстрации – привлечь внимание Еврокомиссии и правительства Венгрии к "серьезному влиянию" соглашения между Европейским Союзом и Украиной.

В ассоциации венгерских автоперевозчиков (MKFE) заявили, что с понедельника, 11 декабря, начнут демонстрацию на пограничном пункте пропуска "Загонь — Чоп". Протест, который будет проходить "подобно тому, как это сделали польские и словацкие водители", уже разрешили в полиции.

Об этом говорится в заявлении ассоциации.

Цель демонстрации – привлечь внимание Еврокомиссии и правительства Венгрии к "серьезному влиянию" соглашения между Европейским Союзом и Украиной.

Из-за либерализации грузовых перевозок, которую та предусматривает, многие венгерские предприятия оказались "в критической ситуации", утверждают в ассоциации.

Там также отмечают, что с момента заключения соглашения, имеющего "серьезные последствия искажения рынка", венгерские перевозчики последовательно протестовали против него. Они, в частности, посылали письма президентке и транспортным комиссарам Еврокомиссии.

Теперь перевозчики требуют пересмотреть соглашение и возобновить лицензионные квоты для украино-венгерских перевозок.

В организации также призвали "искать средства, которые могут дать возможность на уровне государств-членов сдерживать экспансию украинских перевозчиков".

Напомним, ранее сообщалось, что евродепутаты резко обратились к президенту Польши Дуды и руководству ЕС из-за блокады границы с Украиной.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ уже испытывают нехватку поставок на фронте из-за блокады границы в Польше.

Читайте также: