Блокада грузовиков: какая ситуация на границе с Польшей и что предлагает Варшава

На границе между Польшей и Украиной простаивают тысячи фур.

Блокировка границы с Польшей продолжается в четырех направлениях. На пункте пропуска "Шегини — Медика" со вчерашнего дня движение блокируется круглосуточно. Самый большой пункт пропуска "Ягодин" в сутки пропускает 120-130 машин, хотя в блокаду там проходило 1200-1300 машин.

Об этом сообщил спикер Пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире "Апостроф TV".

По его словам, в очередях на территории Польши стоят 2700 автомобилей. Больше всего — на пунктах "Шегин" и "Краковец".

"Автобусы через границу проходят. Однако мы не знаем, пропускают ли блокадники машины с топливом и гуманитарной помощью. Официальной информации от польских пограничников о гибели двух водителей у нас нет", — отметил Демченко.

Правительство Польши впервые отреагировало на блокаду границы: что известно

Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик направил письмо вице-премьеру Александру Кубракову, в котором призвал Украину выполнить требования польских протестующих, сообщила пресс-служба польского министерства.

"Это привело к значительному увеличению времени ожидания для транспортных средств, зарегистрированных в ЕС, которые возвращаются из Украины без груза, чтобы пересечь украинско-европейскую границу", — пояснил Адамчик, добавив, что, по мнению протестующих, эта система "позволяет неравноправное отношение к украинским и польским перевозчикам".

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Прежде всего, перевозчики-протестующие требуют возобновления разрешений на международные перевозки для украинских водителей, которые были отменены согласно соглашению между Евросоюзом и Украиной с 1 июля 2022 года, также добавили в пресс-службе министерства.

Адамчик обратился к европейскому комиссару по транспорту Адины Велян с просьбой о возобновлении необходимости получения разрешений для украинских транспортных фирм.

Польский чиновник рассчитывает, что это станет одной из главных тем для обсуждения во время заседания Совета ЕС по транспорту 4 декабря 2023 года в Брюсселе.

Что известно о забастовке польских перевозчиков

6 ноября около 13:30 польские перевозчики начали акцию протеста на польско-украинской границе. Они заблокировали проезд грузового транспорта в пунктах пропуска "Корчева — Краковец", "Гребенное — Рава-Русская", "Дорогуск — Ягодин".

Тогда организаторы протеста заявили, что будут пропускать только по одному грузовику в час. Это повлекло за собой огромные очереди с обеих сторон границы. Протесты на границе приостановили очень много процессов на украинском рынке. Это, в частности, тормозит и помощь ВСУ. Следует отметить, что движение автобусов и легкового транспорта не заблокировано.

В среднем один день простоя из-за забастовки на польско-украинских пунктах пропуска наносит одной украинской компании около 1 млн грн потерь, подсчитала Европейская Бизнес Ассоциация. По оценке Федерации работодателей, сейчас экономика понесла более €400 млн убытков от блокировки границы.

Блокада угрожает Украине дефицитом импортных товаров и уже повлияла на внутренний рынок. В частности, на украинских заправках начал пропадать автогаз, волонтеры не могут ввозить необходимое для фронта, бизнес – вывозить экспорт.

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