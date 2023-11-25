Блокада на границе: Деркач объяснил, почему невозможно выполнить требования польских протестующих

Блокада на польско-украинской границе продолжается. Несмотря на это, правительство не может в одностороннем случае повлиять на соглашение между Украиной и Европейским союзом о либерализации грузовых перевозок, что является одним из требований протестующих.

Об этом заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, передает РБК-Украина.

По его словам, протестующие знают об этом, в связи с чем, как кажется украинской стороне, польские перевозчики устроили протест, чтобы физически заблокировать границу, а не решать вопрос за столом переговоров.

"Фактически единственное основное требование протестующих, это отмена соглашения о либерализации грузовых перевозок и возврат к разрешениям. Соглашение действует уже фактически полтора года и должно действовать еще до 30 июня 2024 года. Оно было подписано между Украиной и Европейским союзом, поэтому польскому правительству, разумеется, в одностороннем случае невозможно что-то осуществить", — объяснил Деркач.

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На сегодняшний день украинская сторона уже трижды встречалась с представителями правительства Польши и Европейской комиссии на границе. Стороны согласились о продолжении диалога, чтобы решать вопросы дальнейшей работы в части соглашения.

"Но на сегодняшний день она действует. Протестующие фактически ставят в невозможность решения этой ситуации польское правительство и ЕС, и просто физически блокируют границу на неопределенный срок", — отметил Деркач.

Напомним, в ОП говорят, блокада, которая сейчас проходит на польско-украинской границе, является отголоском внутренней борьбы в Польше, то есть парламентских выборов.

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