Блокада на границе с Польшей: один из пунктов пропуска будет открыт для проезда грузовиков

На польско-украинской границе откроется пункт пропуска "Угринов – Долгобычев" для движения пустых грузовиков на выезд из Украины. В сутки будут выпускать более 100 грузовых автомобилей.

Об этом вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил в Фейсбуке.

По его словам, с понедельника, 4 декабря, пустые грузовики, в том числе цистерны, могут начинать движение на этот пункт пропуска.

"В сотрудничестве с Министерством инфраструктуры Польши, Люблинским воеводством при поддержке Еврокомиссии (DG MOVE) удалось договориться о запуске полосы для пустых грузовиков массой 7,5 тонн и более", – отметил он.

Несмотря на это, пункт будет работать в тестовом режиме, регистрироваться в очередь на пересечение границы не нужно.

Отметим, открытие "Угринива" является первым пунктом по перечню мер по разблокированию границы, уменьшению очередей и увеличению пропускной способности украинско-польской границы.

"Работаем над тем, чтобы как можно быстрее снять блокаду с учетом интересов нашего рынка и государства", — подчеркнул вице-премьер.

Ранее мы сообщали, что в Польше уже усилен контроль за украинскими перевозчиками, особенно это делается на подъездных путях к пунктам пропуска, где проходит блокада границы.

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