Блокада украинской границы: пропускают ли поляки авто и автобусы и где самая плохая ситуация

По состоянию на утро на шести заблокированных пунктах пропуска стоят около 2500 грузовиков.

По состоянию на 21 февраля на шести направлениях пункта пропуска на границе с Польшей фермеры продолжают блокировать движение грузовиков.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарфона.

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По его словам, с украинской стороны — это " Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец".

"По состоянию на утро (21 февраля — ред.) совокупно по всем этим шести направлениям на территории Польши в сторону Украины, когда нет возможности пересечения границы от нашего государства, где-то 2500 грузовиков. Больше всего — напротив "Краковца", "Ягодина" и "Рава-Русской", — отметил Демченко.

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Спикер отметил, что накануне, 20 февраля, польские аграрии масштабировали протесты и практически сделали невозможным движение для грузовиков по всем направлениям. А на троих: "Рава-Русская", "Устилуг" и "Угринов" — ограничили движение и для других категорий транспорта, в том числе легковых автомобилей и автобусов.

"Однако после 16 часов постепенно и до 18 движение на этих направлениях для легковых авто и автобусов нормализовалось. Польские фермеры прекратили блокировать и разрешили им возможность проезда по автодорогам", — подчеркнул он.

Пропускают ли протестующие авто и автобусы сейчас

По данным спикера ГНСУ, по состоянию на данный момент для легковых автомобилей и автобусов движение свободных в обоих направлениях.

"А грузовики они пропускают на разных направлениях по-разному, но это фактически 1-3 грузовика в час в обоих направлениях. Единственное отличие — они вообще не пропускают грузовые транспортные средства, следующие из Украины в сторону Польши, на направлениях пунктов пропуска "Шегини" и "Ягодин", — добавил он.

Какова ситуация с военными и гуманитарными грузами на границе

Демченко подтвердил, что во время блокады польских фермеров возникают задержки движения с грузовиками, которые везут военные и гуманитарные грузы в Украину.

"Если брать вчера и раньше, мы видим, что все-таки гуманитарная помощь или другие важные грузы прибывают из Польши в украинские пункты пропуска, но учитывая ту очередь, которая есть по ту сторону границы и на незначительное количество грузовиков, пересекающих границу, особенно на отдельных направлениях ("Ягодин" и "Шегини"). Это незначительное количество, поскольку несколько десятков грузовиков прибыли на украинскую границу, поэтому дать 100-процентную гарантию, что польские фермеры могут выделять эти грузы в очередях и позволять им следовать к границе, я не могу", — подытожил он.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда отреагировал на ситуацию на польско-украинской границе.

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