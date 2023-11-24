Блокада западной границы: какова ситуация на пунктах пропуска с Польшей

Из-за блокады на территории Польши, водители и перевозчики выбирают другие направления пересечения границы.

По состоянию на пятницу, 24 ноября, из-за длительной блокады трех пунктов пропуска на польско-украинской границе застряли в очередях около 2300 грузовиков. На четвертом пункте пропуска "Медика-Шегини", который польские протестующие заблокировали накануне, на стороне Польши собралось уже 1400 грузовиков.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, на направлениях "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская", где блокировка польскими перевозчиками началась с 6 ноября, происходит незначительное движение.

“За час польская сторона может пропускать на выезд и въезд несколько грузовиков – 2, 5, 8. В разные часы это происходит по-разному. Но интенсивности движения это не прибавляет", — сказал Демченко.

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По информации пресс-секретаря ГПСУ, за минувшие сутки через ПП "Ягодин" в обе стороны пересекло границу в общей сложности 150 грузовиков вместо доблокадных 1200-1300 грузовиков. Более интенсивное движение грузовиков происходит на направлении ПП "Краковец".

Андрей Демченко отметил, что на заблокированном вчера пункте пропуска "Медика — Шегини" движение транспорта, по сообщению польской стороны, было возобновлено в 21.00. По состоянию на утро в этом направлении в сторону Украины на территории Польши находилось 1400 грузовых транспортных средств.

Какая ситуация на границах Словакии и Венгрии

Из-за блокады на территории Польши, водители и перевозчики выбирают другие направления пересечения западной границы Украины, что приводит к увеличению очередей на пунктах пропуска со Словакией и Венгрией.

В направлении "Ужгород-Вишнее Немецкое" на территории Словакии в сторону Украины, по состоянию на утро, находится около 400 грузовиков. Блокировка, по словам спикера ГПСУ, не происходит.

В направлении пункта пропуска "Тиса" на границе с Венгрией находится 460 грузовиков.

Напомним, что 6 ноября на границе началась забастовка польских перевозчиков. Речь шла о трех пунктах пропуска, к которым вчера добавился еще четвертый. Участники акции фактически требуют отмены транспортного безвиза.

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