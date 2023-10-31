"Блокбастер" на Житомирщине: мужчина убил, расчленил и запек в печи родного зятя

Мужчина пытался скрыть преступление.
В Житомирской области житель г. Коростеня во время рыбалки обнаружил в реке Уж изуродованное тело неизвестного мужчины. Об этом он сразу сообщил в полицию.
Обо всех подробностях сообщили в полиции Житомирской области.
Менее чем за сутки правоохранители выяснили, что убит 43-летний житель Ушомирской громады Коростенского района. Мужчину убил родной тесть.
"Оперативники заподозрили в причастности к убийству 71-летнего жителя г. Коростеня. По месту жительства мужчина изъяли ряд доказательств противоправного деяния. Предварительно, хозяин дома пытался скрыть преступление и избавиться от тела. Для этого частично расчленил его. Меньшие части вместе с одеждой запек в печи, а остальную часть изуродованного тела выбросил в реку", - отметили правоохранители.
Мужчину задержали. В настоящее время начато следствие по ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) УК Украины, следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении и избрании ему меры пресечения.
Ранее стало известно, что на Хмельнитчине области мужчина задушил знакомую и сам вызвал полицию.
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