Блокирование американской помощи Украине: у Байдена сделали заявление

Поскольку Палата представителей США откладывает принятие нового пакета помощи для Украины, то в этом случае российский президент-диктатор Владимир Путин "выигрывает каждый день".

Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает The Guardian.

Он отмечает: сейчас реальность такова, что "Путин выигрывает каждый день", когда Украина не получает ресурсы, в которых нуждается. Салливан отметил, что "двухпартийное большинство в Палате представителей готово принять" пакет помощи для Украины, "если он дойдет до переговоров".

Представитель президента США заявляет, что ВСУ имеют потенциал для победы, а потому нуждаются в вооружениях. Кроме того, если Украина будет иметь необходимые инструменты, то сможет отвоевать больше оккупированных РФ территорий.

"В конце концов, у Украины все еще есть потенциал, если мы предоставим ей инструменты и ресурсы, необходимые для победы в этой войне", — сказал Салливан.

Напомним, в Белом доме назвали условие, при котором все еще возможна победа Украины. В Вашингтоне отмечают, что США видят проблемы, с которыми сталкивается Украина во время нехватки вооружения и боеприпасов.

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