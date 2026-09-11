Блокирование Черного моря грозит дефицитом еды: Зеленский объяснил

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Длительная война и блокирование Черного моря чреваты мировым дефицитом пищи. Из-за отсутствия мира Украина предлагает договориться о пищевой и энергетической безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистом Фаридом Закарией на встрече «Ялтинской европейской стратегии — 2026» (YES).

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Зеленский предупредил о возможном дефиците пищи в мире — что заявил

По словам главы государства, продолжительная война стала вызовом для Украины, экономики РФ и всего мира. В частности, из-за блокировки Черного моря продовольственный коридор усложнен с обеих сторон.

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Владимир Зеленский отметил, что украинцы без еды не останутся. Однако из-за удорожания экспорта и сложной логистики цена зерна внутри страны упадет, что станет тяжелым испытанием для Украины.

«Но кроме Украины, в гораздо худшей ситуации будут другие страны, в которых просто не будет еды. Многие народы не будут что есть, даже имея деньги. Это верно. Это будет Ормуз, только уже агро. И это серьезная проблема. Решать этот вопрос должна не только Украина. Потому что это вызов для многих», — подчеркнул президент.

Президент сообщил, что уже обсуждал эту тему с представителями Египта, Индии, Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ. Он подчеркнул, что агросектор и энергетика являются двумя главными глобальными нынешними вызовами.

«И если сегодня невозможен мир, потому что один человек этого не хочет, можно решить вопрос энергетического перемирия и продовольственной безопасности. Такие решения можно воспринимать. Мы поднимали эти вопросы уже долгое время назад, но сейчас это очень актуально», — заявил Владимир Зеленский.

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Война в Украине — последние новости

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что США обсуждают возможные шаги по снижению эскалации между Украиной и Россией накануне зимы. В частности, речь шла о взаимных ударах по энергетической инфраструктуре, а также вопросе экспорта российских нефти и газа.

Ранее президент Владимир Зеленский во время визита в Канаду заявил об ожиданиях первых результатов переговоров.

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