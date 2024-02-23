Блокирование границы: какова ситуация на пунктах пропуска, пускают ли автобусы и легковушки

Больше всего фур возле КПП "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин".

По состоянию на утро 23 февраля на границе с Польшей продолжается блокировка польскими фермерами движения грузовых транспортных средств на шести КПП. В очередях – на территории соседней страны стоят более 2400 грузовиков.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ГНСУ Андрей Демченко.

Больше всего грузовиков скопилось напротив пунктов пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин". Тем временем самые низкие показатели пересечения границы грузовиками – на "Шегини" и "Ягодин".

"На "Шегинях" границу (за сутки — Ред.) пересекло где-то 60 грузовых транспортных средств. Около 60 грузовиков пересекли границу по направлению "Ягодин". Впрочем, все эти машины по "Ягодину" — в сторону Украины. За последние дни польская сторона не принимает ни одного грузовика, который двигается из Украины в сторону Польши по этому направлению", — подчеркнул спикер Госпогранслужбы.

Пограничники пока не фиксируют блокировку общественного транспорта на пунктах пересечения украинско-польской границы.

"Движение для легковых авто и автобусов, которыми пересекают границу обычные граждане, свободно в обоих направлениях. Единственный день, когда блокировалось движение для этой категории транспорта — это было 20 февраля на трех пунктах пропуска: по направлению "Рава-Русская", "Устилуга" и "Угринов", — рассказал Демченко.

По его словам, сейчас пассажиропоток в целом невысокий — это 55-70 тысяч человек в сутки в обоих направлениях. Очередей для легковых автомобилей и автобусов на выезд из Украины сейчас нет.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал разблокировку границы : обещает убрать препятствия на границе для военной и гуманитарной помощи. Варшава внесет пограничные переходы из Украины, участки автомобильных и железнодорожных дорог в перечень объектов критической инфраструктуры, чтобы поставлять вооружение и гуманитарную помощь.

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