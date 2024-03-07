Блокирование границы: на каких пунктах пропуска сложная ситуация

В общей сложности заблокировано шесть пунктов пропуска на польской границе.

По состоянию на утро четверга, 7 марта, в очереди на границе Украины и Польши на шести КПП находятся 2,3 тыс. грузовиков. Трудная ситуация на трех пунктах пропуска — "Краковец", "Ягодин" и "Шегини".

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

В целом блокируется движение для фур по направлению выезда из Украины и въезда в Польшу на "Ягодине". За минувшие сутки границу пересекли около 50 грузовиков.

По словам Демченко, достаточно сложная ситуация по направлению к пункту пропуска "Шегини". За минувшие сутки на въезд в Украину здесь проследовали только 20 грузовых транспортных средств, а в сторону Польши — три грузовика.

"Если с пятницы до понедельника (4 марта – Ред.) они вообще блокировали движение для грузовых транспортных средств в обоих направлениях, то с понедельника хоть и пропускают, но ну практически скудное количество грузовых транспортных средств", — рассказал спикер ГНСУ.

Как сообщалось, польские фермеры анонсировали новый длительный протест на границе – напротив украинского пункта "Рава-Русская". Она продлится до 30 апреля.

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