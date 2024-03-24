Блокирование границы с Польшей: какова ситуация на пунктах пропуска, где фуры не пропускают вообще

Очереди из грузовиков образовались и на границе со Словакией, Венгрией и Румынией.

На границе с Польшей фермеры блокируют три направления — "Угринов", "Ягодин" и "Рава-Русская". На двух последних двух КПП поляки вообще не пропускают грузовые автомобили, которые едут из Украины в Польшу.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, на пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская" за последний период фиксируют нулевые показатели пересечения границы на выезд из Украины. В этих направлениях совокупно находятся в очереди около 500 грузовиков.

У разблокированных КПП на польской границе тоже есть очереди. Впрочем, там движение грузового транспорта не блокируется. Кроме того, образовались очереди в пунктах на границе с другими странами.

"Имеем очереди по трем направлениям — Словакией, Венгрией и Румынией. В частности, по направлению пункта пропуска "Ужгород" — это граница со Словакией, по состоянию на утро около 300 грузовиков ожидают в очереди", — сказал он.

На КПП "Тиса" на территории Венгрии находится около 800 грузовиков. Напротив пункта пропуска "Порубное" около 400 грузовиков ожидают въезда с территории Румынии.

"Видим увеличение очередей именно с начала блокирования движения польскими фермерами на границе с Украиной, поскольку достаточно сложно пересечь границу с Польшей", — сказал Демченко.

Напомним, днем 20 марта польские фермеры заблокировали движение автобусов в пункте пропуска "Медика-Шегини" Львовской области. Вицепремьер по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков говно отреагировал на такие действия поляков и даже обратился к министру внутренних дел Польши. Ночью стало известно, чтодвижение транспортных средств в этом пункте пропуска полностью разблокировано.

Читайте также: