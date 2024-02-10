Блокирование польской границы: какая ситуация на пунктах пропуска

По состоянию на утро 10 февраля польские фермеры продолжают блокировать три пункта пропуска на границе с Украиной — это "Ягодин-Дорогуск", "Рава-Русская-Гребенное" и "Шегини-Медика".

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Мы видим увеличение грузовых транспортных средств, ожидающих возможность пересечения границы в сторону Украины. По состоянию на утро по этим трем направлениям в очередях находится около 1300 грузовиков. Больше всего — напротив пункта пропуска "Ягодин", — сообщил Демченко.

Кроме того, увеличивается количество грузовиков в очереди на пункте пропуска "Краковец". К слову, там движение транспортных средств не блокируется. Демченко объяснил: это обусловлено тем, что водители выбирают для себя оптимальный путь пересечения границы, ведь другие КПП заблокированы.

"По состоянию на утро на пункте пропуска "Краковец в очереди находится более 800 грузовиков", — добавил он.

Напомним, 9 февраля польские фермеры снова начали акцию протеста в направлении трех КПП: "Ягодин", "Рава Русская" и "Шегини". Все эти действия происходят на территории Польши на направлении пунктов пропуска на разных участках, расстояние от границы может быть разное.

Читайте также: