Блокирование польской границы: какая ситуация на пунктах пропуска

На утро пятницы, 16 февраля, заблокированными остаются пять пунктов пропуска на границе Польши с Украиной. В очередях – около 1400 грузовиков.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Это направления пунктов пропуска "Ягодин", "Рава-Русская", "Шегини", "Усть-Луг", "Угринов", — сказал он.

Больше грузовых транспортных средств находится напротив пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская". Наименьшее количество фур – напротив КПП "Усть-Луг" и "Угринов".

Демченко отметил, что перевозчики ищут направления пересечения границы на тех пунктах, где это возможно.

"Один из них — это пункт пропуска "Краковец". По состоянию на утро сегодня там тоже есть очереди", — рассказал Демченко.

Напомним, 9 февраля польские фермеры снова начали акцию протеста в направлении трех КПП: "Ягодин", "Рава Русская" и "Шегини". Все действия происходят на территории Польши в направлении пунктов пропуска на разных участках.

Впоследствии польские фермеры объявили, что будут блокировать еще два пункта пропуска с Украиной от 12 февраля. Речь идет о КПП "Устилуг" и "Угринов".

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