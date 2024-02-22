Блокирование польской границы: какая ситуация на пунктах пропуска

На украинско-польской границе продолжается блокирование польскими фермерами движения грузовых транспортных средств. Речь идет о КПП "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец".

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"По состоянию на утро сегодня (22 февраля — Ред.), по информации от польских коллег, на этих шести направлениях на территории Польши в очередях ожидают возможность пересечения границы в сторону нашего государства 2 450 грузовиков. Больше всего — напротив пунктов пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Шегини", — сказал он.

Представитель Госпогранслужбы подчеркнул, что за последние дни существенно уменьшилось количество пересечений границы фурами. Особенно критически это чувствуется в направлении "Шегини" и "Ягодин". Так, через КПП "Ягодин" польские фермеры фактически не пропускают ни одно грузовое транспортное средство, следующее из Украины в Польшу.

"На "Шегине" за вчера границу пересекло только 60 грузовиков: 40 — в сторону Украины и 20 — в сторону Польши. На направлении пункта пропуска "Ягодин" 70 грузовиков пересекли границу в сторону нашего государства. Ни один грузовик не пересек границу в сторону Польши", – рассказал Демченко.

Движение легковых автомобилей и автобусов поляки не блокируют. Вместе с тем спикер ГПСУ подчеркнул, что из-за ситуации на границе с Польшей наблюдается определенное увеличение очередей на границах со Словакией и Венгрией.

На утро 22 февраля на территории Словакии напротив КПП "Ужгород" в очередях находится около 500 грузовых транспортных средств. На территории Венгрии возле ПП "Тиса" — около 800 грузовиков. На этих направлениях блокировка по ту сторону границы не происходит. По словам Демченко, там обеспечивается интенсивное движение.

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Блокировка границы

16 января польские фермеры остановили протесты на границе с Украиной, которые продолжались с ноября 2023 года. Впрочем, уже 9 февраля они новую начали акцию протеста в направлении трех КПП: "Ягодин", "Рава Русская" и "Шегини".

С 12 февраля поляки начали блокировать еще два пункта пропуска с Украиной. Речь идет о КПП "Устилуг" и "Угринов".

А 16 февраля польские фермеры заблокировали шестой пункт пропуска на границе с Украиной – "Краковец-Корчева".

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