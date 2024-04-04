Блокирование польской границы: какая ситуация на пунктах пропуска

В КПП в очередях стоят около 400 грузовиков.

Польские фермеры блокируют три направления на границе с Украиной – это "Рава-Русская", "Ягодин" и "Угринов". Грузовики на въезд в Польшу протестующие практически не пропускают.

Об этом сообщил в эфире телемарафона представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Фактически во всех этих трех направлениях польские фермеры вообще не пропускают грузовые транспортные средства в сторону Польши, а в сторону Украины пропускается по несколько грузовых транспортных средств в час", — рассказал он.

Демченко отметил, что КПП "Ягодин" является крупнейшим инфраструктурным направлением на польско-украинской границе, потому что может пропустить 1200-1400 грузовиков в сутки. Впрочем, в течение 3 апреля в Украину приехало всего 70 фур.

На утро 4 апреля на заблокированных пунктах пропуска в очередях стоят около 400 грузовиков. Впрочем, есть очереди и разблокированных КПП. Так, в "Краковке" — 500 грузовиков, в "Шегинях" — 450. Движение на этих направлениях интенсивное, но из-за блокирования других пунктов пропуска есть очереди.

Как сообщалось, 2 апреля польские протестующие заблокировали еще один пункт пропуска на границе – это "Угринов-Долгобычев" во Львовской области.

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