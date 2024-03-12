Блокирование польской границы: какова ситуация, пропускают ли автомобили и автобусы

В настоящее время приостановлено блокирование грузовиков на КПП "Корчева-Краковец".

По состоянию на 12 марта польские фермеры полностью перекрыли движение грузовиков из Украины в Польшу на четырех пунктах пропуска на границе – это "Шегини", "Ягодин", "Угринив" и "Устилуг".

Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Укринформу".

Легковые автомобили и автобусы свободно пересекают границу на всех пунктах пропуска на границе с Польшей.

Между тем, на пяти заблокированных направлениях в очередях на территории Польши в общей сложности находится 1500 грузовиков. Больше всего – на КПП "Ягодин".

"По состоянию на сегодняшний день блокирование осуществляется на пяти пунктах пропуска. Сейчас польские протестующие вообще не пропускали грузовики в сторону Польши в направлении пунктов пропуска "Шегини", "Ягодин", "Угринив" и "Устилуг", — рассказал представитель ГПСУ.

По его словам, протестующие пропускают на направлениях "Ягодин" и "Шегини" крайне малое количество грузовых транспортных средств из Польши в Украину: всего 50 и 30 фур соответственно.

Следует отметить, что в ночь на 9 марта поляки прекратили блокирование в направлении пункта пропуска "Корчева-Краковец". Впрочем, отмечает Демченко, это, скорее всего, временно. Ведь уже с завтрашнего дня, 13 марта. польские фермеры планируют возобновить протест. Очередь на этом направлении на утро – около 500 грузовиков.

Напомним, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что требования польских протестующих невозможно выполнить. Поскольку раньше Варшава запретила в одностороннем порядке импорт зерна в их страну.

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