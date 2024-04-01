Блокирование польской границы: какова ситуация, пропускают ли автомобили и автобусы

В настоящее время движение грузовиков не блокируется в трех направлениях.

По состоянию на утро 2 апреля польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков по двум пунктам пропуска на границе – это "Ягодин" и "Рава-Русская". Легковые автомобили и автобусы везде свободно пересекают границу – для них движение не ограничивается.

Об этом сообщил в комментарии "Укринформ" спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Через "Ягодина" и "Рава-Русская" польские протестующие вообще не пропускают грузовики в сторону Польши. На этих направлениях последний период фиксируются нулевые показатели пересечения границы грузовиками на выезд из Украины", — сказал Демченко.

В настоящее время на этих двух заблокированных направлениях в очередях на территории Польши всего находится 500 грузовиков: по 250 напротив каждого КПП.

Спикер напомнил, что ранее польские фермеры прекратили блокировать движение грузовиков на пунктах пропуска "Краковец", "Шегини" и "Устилуг". По словам Демченко, там происходит интенсивное движение как на выезд из Украины, так и на въезд. Впрочем, очереди на территории Польши еще сохраняются: возле "Краковца" — 950 грузовиков, а перед ЧП "Шегини" — 600. Впрочем, сейчас движение интенсивное, поэтому водителям не приходится неделями стоять в очередях.

Как сообщалось, поляки могут заблокировать еще один пункт пропуска на границе – это "Угринов-Долгобычев" во Львовской области. Блокировка этого направления прекратилась 28 марта.

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