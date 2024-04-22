Блокирование польской границы: какая ситуация, пропускают ли автомобили и автобусы

Польские фермеры блокируют движение грузовиков в двух пунктах пропуска на границе — это "Ягодин" и "Рава-Русская" по состоянию на утро 22 апреля. Протестующие пропускают по несколько грузовых транспортных средств в час или вообще ограничивают движение.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на представителя ГНСУ Андрея Демченко.

По его словам, на этих двух заблокированных пунктах в очередях на территории Польши находится около 800 грузовиков. Легковые автомобили и автобусы везде свободно пересекают границу.

"Через "Ягодин" польские протестующие не пропускают грузовики в сторону Польши. Протестующие пропускают в сторону Украины незначительное количество грузовиков, особенно если сравнивать с пропускной способностью этого направления. За прошлый день таких было 75. В который раз отмечу, что это крупнейшее инфраструктурное направление для пересечения границы грузовыми автомобилями, который способен пропускать около 1400 грузовиков в обоих направлениях", — подчеркнул спикер Госпогранслужбы.

На КПП "Рава-Русская" с утра 21 апреля польские фермеры частично начали пропускать грузовые транспортные средства на въезд в Польшу.

Кроме того, очереди хранятся в ранее разблокированных направлениях пунктов пропуска "Краковец" и "Шегини": 1000 и 700 грузовиков соответственно. Однако, отметил Демченко, интенсивное движение как на выезд из Украины, так и на въезд происходит в соответствии с пропускной способностью каждого из этих КПП.

Напомним, 20 апреля поляки разблокировали два пункта пропуска на границе Украины – "Медика-Шегини" и "Корчева-Краковец". Движение грузовиков происходит в обычном режиме. Кроме того, частично восстановлено движение в пункте пропуска "Рава-Русская — Гребенное".

Читайте также: