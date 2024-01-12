Блокирование польской границы: в ГНСУ рассказали о ситуации на пунктах пропуска

На границе Украины и Польши работает один пункт пропуска.

На польско-украинской границе остаются заблокированными три пункта пропуска, один работает. В очередях у КПП стоят сотни грузовиков.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Блокировка продолжается. Это три направления — пункты пропуска "Ягодин", "Рава-Русская", "Краковец". "Шегини" был разблокирован на днях и там интенсивность остается", — сказал Демченко.

Напротив пункта пропуска "Шегини" наблюдается очередь, потому что и водители, и перевозчики ищут маршруты, по которым они могут пересечь границу.

"1000 грузовых транспортных средств по состоянию на утро сегодня находилось напротив "Шегини". И где-то 800 транспортных средств напротив тех трех направлений, которые в дальнейшем блокируют", — добавил спикер.

Напомним, 6 декабря правительство Польши договорилось с фермерами о приостановлении протеста на пункте пропуска "Медика-Шегини". Министр согласился на реализацию всех требований фермеров.

Польские перевозчики заблокировали движение грузовиков на границе с Украиной еще 6 ноября 2023 года в пунктах пропуска "Ягодин — Дорогуск", "Краковец — Корчёва", "Рава-Русская — Хребене". 23 ноября к ним присоединились польские аграрии в пункте пропуска "Шегини-Медика", выдвигая свои требования.

Читайте также: