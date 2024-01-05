Блокирование польской границы: в ГНСУ рассказали об очередях на пунктах пропуска

Кроме польской границы, грузовики скопились еще и на словацком.

На утро 5 января на заблокированных пунктах пропуска Украины и Польши в очередях находится две тысячи грузовиков. На участках границы с другими странами движение фур не блокируется.

Об этом сообщил в комментарии "Укринформу" спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Продолжается блокировка направлений пунктов пропуска "Рава-Русская-Хребене", "Краковец-Корчёва", "Ягодин-Дорохуск". По информации польских пограничников, по состоянию на утро 1 400 грузовиков находятся в очередях на этих трех направлениях в сторону Украины. Кроме того" 4 января утром возобновилась блокировка движения для грузовиков на направлении пункта пропуска "Шегини-Медика". Очередь на утро — 600 грузовиков", — рассказал представитель ГНСУ.

По его словам, за прошедшие сутки движение грузовиков на направлении "Медика-Шегини" еще оставалось "интенсивным". Впрочем, в дальнейшем не исключено снижение количества грузовиков, пересекающих границу.

Также очередь из грузовиков в сторону Украины фиксируется только на территории Словакии. В направлении пункта пропуска "Ужгород" ожидало проезда 100 грузовых транспортных средств.

Как сообщалось. от 09:00 4 января поляки снова заблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини". Бастующие анонсируют, что протест продлится до 3 февраля. ККП на этом участке границы забастовщики разблокировали 24 декабря.

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