Блокирование пунктов пропуска на границе с Польшей: пускают ли автобусы и легковушки

По состоянию на утро 27 февраля польские фермеры продолжают блокировать движение грузовых транспортных средств на границе. Движению легковых автомобилей и автобусов протестующие не мешают.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, были дни, когда поляки на несколько часов блокировали движение и для легковых автомобилей, и для автобусов, — усложняли движение для них в обоих направлениях. В общем, движение для этих категорий происходит свободно как в сторону Польши, так и в сторону Украины.

"По грузовым транспортным средствам движение блокируется на шести пунктах пропуска. В очередях на территории Польши находятся 2100 грузовых транспортных средств. Больше всего на пунктах пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин". Вместе с очередями имеем существенное снижение количества пересечений границы грузовыми транспортными средствами.Польские фермеры все же пропускают незначительное количество грузовиков как в сторону Украины, так и в сторону Польши", — рассказал Демченко.

Представитель ГНСУ отмечает, что критически низкие показатели пересечения границы фиксируют на КПП "Шегини" и "Ягодин".

"В пункт пропуска "Шегини" за минувшие сутки границу пересекли около 50 грузовых транспортных средств в обоих направлениях. В направлении ЧП "Ягодин" за минувшие сутки пересекли границу в сторону Украины почти 100 грузовиков. Это при том, что пропускная способность данного направления 1200- 1400 грузовиков в день в обоих направлениях. На этом направлении польские фермеры не пропускают ни одного грузовика, который едет в сторону Польши. За последние дни — нулевые показатели пересечений", — добавил Демченко.

Как сообщалось, польские фермеры пообещали 1 марта заблокировать пункт пропуска на границе с еще одной страной. Так, аграрии готовятся к двум новым блокадам: на границе между Польшей и Германией в городе Швецко и у Литвы на дороге на пограничном пункте Кальвария-Будзиск.

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