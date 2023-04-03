Блокирование работы Минкульта в Лавре: агрессивные активисты УПЦ МП получают финансирование – религиовед

По ее мнению, работе комиссии препятствует небольшая группа проплаченных "агрессивных активистов", а не простых прихожан.

Обычные верующие УПЦ МП очень далеки от конфликта вокруг Киево-Печерской лавры, а блокируют работу комиссии Минкульта агрессивные активисты, деятельность которых профинансирована.

Такое мнение высказала религиовед Людмила Филиппович, информирует FREEДОМ.

“Люди достаточно далеки от того, что происходит в Лавре. Приехавшие туда и демонстрирующие свою поддержку делают это не по собственному желанию, это явно по инициативе, возможно, местных батюшек и при финансовой поддержке. Сегодня человеку просто так сорваться с места с обычного сельского прихода, из той же Буковины, поехать в Киев — это довольно сложное мероприятие”, — заявила эксперт.

Филиппович объясняет, что верующим в Украине более понятны и гораздо важнее традиции и символы, чем догматы и взаимоотношения церкви и государства.

"Для обычного православного верующего главное даже не то, какие догматы, какие концепции, какие особенности отношений между государством и церковью. Самое главное — чтобы не трогали традицию, к которой они привыкли, чтобы не меняли календарь, не меняли даты празднования больших праздников", — говорит религиовед

Она добавила, что сторонникам УПЦ МП следует объяснять, что претензии Украинского государства к руководству этой церкви не распространяются на простых прихожан.

Напомним, что Шевченковский суд столицы избрал меру пресечения наместнику монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре митрополиту Павлу в виде двух месяцев домашнего ареста с ношением электронного браслета.

До 29 марта священники УПЦ Московского патриархата должны были освободить все здания Киево-Печерской лавры и передать имущество государству. Однако уже шестой день подряд верующие УПЦ МП блокируют доступ в Нижнюю лавру.

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