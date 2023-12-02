Блокировка банковских карт за неявку в ТЦК: правда или фейк

РФ ведет войну против Украины не только на фронте, но и в информационном поле.

Военнообязанным украинцам не будут блокировать банковские карты за неявку в ТЦК. Информация о потенциальном ограничении доступа, распространенная ранее, является фейковой.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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В Сети появились сообщения, что банковские карты военнообязанных, которые не появились в ТЦК, массово блокируют. Также российские телеграмм-каналы написали, что украинцам без военного учета будут отказывать в обслуживании во всех госорганах, банках и транспортных компаниях. Конечно, все это работа враждебной ИПСО.

В частности, информацию о блокировке распространил пропагандист Дмитрий Василец, регулярно продвигающий интересы Кремля и распространяющий вражеские нарративы.

На самом же деле банковские счета могут заблокировать только в случае неуплаты штрафа за неявку в ТЦК. О самом факте неявки не говорится.

"Если бы в Украине действительно массово блокировали карточки, об этом было бы много сообщений от реальных людей в соцсетях. Поскольку этого нет, пропагандисты сами придумали "предательство" и панику", — отметили в Центре.

Ранее в Минцифре прокомментировали слухи, что из-за неявки по повестке украинцам будут блокировать банковские карты. В ведомстве это назвали фейком.

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