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Блокировка ботов ГУР и нападение на полицию в России: главные новости ночи 29 апреля 2024 года

Блокировка ботов ГУР и нападение на полицию в России: главные новости ночи 29 апреля 2024 года

Telegram заблокировал важные боты

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • "Бот разведки" заблокирован в Telegram — ГУР Читать далее –>
  • Telegram заблокировал официальные украинские боты для передачи данных Силам обороны — Сеть Читать далее –>
  • Мониторинговые каналы обнаружили более 15 российских ботов, не заблокировавших Читать далее –>
  • В России неизвестные напали на полицейских: есть погибшие Читать далее –>
  • Россияне будут получать электронные повестки Читать далее –>

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