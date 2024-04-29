Блокировка ботов ГУР и нападение на полицию в России: главные новости ночи 29 апреля 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- "Бот разведки" заблокирован в Telegram — ГУР Читать далее –>
- Telegram заблокировал официальные украинские боты для передачи данных Силам обороны — Сеть Читать далее –>
- Мониторинговые каналы обнаружили более 15 российских ботов, не заблокировавших Читать далее –>
- В России неизвестные напали на полицейских: есть погибшие Читать далее –>
- Россияне будут получать электронные повестки Читать далее –>
Читайте также: