Черное море / © Associated Press

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Блокирование черноморского коридора нанесла мощный удар по украинскому рынку нефтепродуктов. Из-за потери морских маршрутов Украина лишилась около 30% поставок горючего, а основной переток грузов сместился на западные сухопутные границы.

Об этом в эфире «День.LIVE» заявил эксперт топливного рынка Сергей Куюн.

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По его словам, вынужденная переориентация экспортеров и импортеров на наземные пункты пропуска создала колоссальную нагрузку на западную инфраструктуру, что привело к многокилометровым пробкам.

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Эксперт подчеркнул, что главным вызовом для рынка является не стоимость ресурса, а сам факт его физического наличия в стране.

«На рынке сегодня мало кто думает о цене. Все мнения сосредоточены на том, как привезти. Потому что это очень серьезная проблема, намного важнее цены. Если не будет горючего — это будет реальная беда», — подчеркнул Сергей Куюн.

Напомним, Украина направила РФ предложение о остановке атак в Черном море. По информации Reuters, Киев передал Москве предложение о приостановке ударов по черноморским портам.

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