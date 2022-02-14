Блокировка черноморских портов РФ: Украина определяет морской коридор для безопасного плавания судов

Результаты гидрографических работ будут немедленно объявлены.

По поручению Министерства инфраструктуры Украины, Госгидрография проводит внеплановые промеры глубин для уточнения характера и структуры рельефа дна в Северо-западной части Черного моря. Они будут выполняться до 14 февраля 2022 включительно.

Об этом идет речь в сообщении Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.

Работы производятся в связи с незаконным закрытием морского района для проведения боевых учений Российской Федерацией в исключительной морской экономической зоне Украины.

"В ситуации грубого нарушения Российской Федерацией норм международного права наша задача — предупреждать риски, защищать критическую инфраструктуру, а также обеспечивать полноценное выполнение наших торговых обязательств.

Мы делаем все, чтобы не допустить какие-либо попытки блокирования украинской логистики, в частности морем или небом. Именно экономическая и социальная стабильность в стране является лучшим инструментом противодействия информационной войне, в частности, сеянию паники», — рассказал Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Из-за опасности плавания на подходах к морским портам Одесского залива торговым судам рекомендуется использовать морской коридор в районе Днестровской банки между западной границей района учений РФ и юго-восточным краем Днестровской банки.

Также читайте Российская угроза вторжения: самолеты обходят территорию Украины и Черного моря

На национальных морских навигационных картах Украины №3201 и №3407 указаны глубины в этом районе по результатам гидрографических работ 2017 года. Согласно этим промерам глубины составляют от 15 до 22 метров.

Судам, направляющимся в порты Одесского залива рекомендуется при плавании соблюдать изобаты глубин 20 метров, указанные на действующих навигационных картах.

"Результаты гидрографических работ будут немедленно объявлены в прибрежных предупреждениях, а также опубликованы в сообщениях мореплавателям в виде корректурного файла для бумажных и электронных навигационных карт", — говорится в сообщении.

Напомним:

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мировое сообщество должно дать сильный ответ России на ее действия в Черном и Азовском морях. По словам министра, когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости.

Читайте также:

Украина требует объяснений относительно военной активности Кремля в Черном море