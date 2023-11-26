Блокировка границ: какая ситуация на пунктах пропуска со Словакией и Венгрией

На границе Украины с Венгрией и Словакией очереди, однако движение не заблокировано.

По состоянию на 26 ноября граница Украины со Словакией и Венгрией не заблокирована, однако там наблюдаются очереди.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, движение на словацкой границе происходит интенсивно из-за блокирования пунктов пропуска на границе с Польшей.

"За минувшие сутки около 350 грузовых транспортных средств пересекли границу на том направлении. Конечно, из-за действий, происходящих на границе с Польшей, движение здесь добавилось", – сказал Демченко.

По информации ГПСУ, по состоянию на сегодняшнее утро со стороны Словакии 450 грузовиков ожидали возможности пересечения границы с Украиной.

"На границе с Венгрией, возле пункта пропуска "Тиса" по состоянию на сегодняшнее утро стояло около 600 грузовых транспортных средств, которые ожидали возможности пересечения границы. Но также, к счастью, движение происходит и на этом направлении", — отметил представитель Госпогранслужбы.

Он добавил, что с 6 ноября, когда польские перевозчики начали блокировать движение на границе, большого скопления грузовиков на границе со Словакией и Венгрией не фиксировались.

Напомним, 6 ноября польские перевозчики начали блокировать движение грузовиков в пунктах пропуска "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорохуск" и "Рава-Русская-Хребене".

Сегодня стало известно, что на границе с Польшей есть случаи блокирования гуманитарной помощи.

По информации ГПСУ, польские перевозчики продолжают блокировать четыре пункта пропуска на границе с Украиной. При этом КПП "Шегини", заблокированного с 23 ноября, забастовщики начнут блокировать круглосуточно с понедельника, 27 ноября.

На территории Словакии перевозчики 21 ноября также блокировали грузовики.

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