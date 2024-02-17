Блокировка границы с Польшей: какая ситуация на пунктах пропуска

По состоянию на утро 17 февраля продолжается блокировка шести пунктов пропуска на границе с Польшей. В настоящее время в очередях со стороны польской границы находится около 3300 грузовых транспортных средств.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Наибольшая очередь на территории Польши в сторону Украины по направлению пропуска пункта "Краковец" — это где-то 1600 грузовых средств. КПП "Ягодин" — 550 грузовых транспортных средств ожидают возможности пересечения границы", — рассказал представитель Госпогранслужбы.

По его словам, по выезду из Украины действует е-черга. Впрочем, речь идет также о тысячах единиц транспортных средств, зарегистрированных на выезд за пределы Украины.

"Но примечательно, что водителям не приходится физически находиться на границе, а находиться в более комфортных местах, ожидая пересечения границы", — добавил Демченко.

Как сообщалось, 16 февраля польские фермеры заблокировали шестой пункт пропуска на границе с Украиной – "Краковец-Корчева".

Напомним, 9 февраля польские фермеры снова начали акцию протеста в направлении трех КПП: "Ягодин", "Рава Русская" и "Шегини".

А с 12 февраля польские фермеры начали блокировать еще два пункта пропуска с Украиной. Речь идет о КПП "Устилуг" и "Угринов".

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