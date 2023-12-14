Блокировка границы с Польшей: какая ситуация с очередями на пунктах пропуска

По состоянию на утро 14 декабря на польско-украинской границе находится около 2600 грузовиков. В настоящее время продолжается блокировка движения на трех пунктах пропуска.

Об этом во время телемаратона сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Он отметил, что заблокированное движение грузового транспорта в трех направлениях — это Краковец, Рава-Русская и Шегини.

"Движение на этих направлениях затруднено из-за действий участников акции на территории Польши. Понятно, что движение определенное происходит, но той интенсивности, которая была до 6 ноября, нет... По утрам по информации, которую мы имеем от польских коллег, 2600 грузовых транспортных средств находятся в очередях на трех направлениях, ожидая возможности пересечения границы в направлении Украины", — отмечает Демченко.

Напомним, утром 14 декабря пропуск грузовиков частично восстановлен на границе со Словакией — в пункте пропуска "Ужгород", совместимом с КПП "Вышнее Немецкое". К слову, движение авто словацкие перевозчики снова заблокировали 11 декабря.

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